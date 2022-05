Samsung Galaxy S23: rumor insistenti parlano di nuova fotocamera da 200 MP

Vi ricordate del sensore Samsung ISOCELL HP1 da 200 megapixel, lanciato nel settembre 2021? Per lungo tempo si è parlato della sua dotazione su smartphone di fascia medio-alta, eppure ciò non è mai accaduto. Stando a rumor diffusi recentemente, però, Samsung Galaxy S23 potrebbe arrivare a 200 MP...con un sensore nuovo di zecca!

I colleghi di ETNews hanno segnalato, infatti, che la divisione mobile Samsung Electronics e Samsung Electro-Mechanics sarebbero già alla fase finale dello sviluppo di un sensore inedito con tale risoluzione, noto da inizio maggio come ISOCELL HP3. Questo modulo, dopo la prima fase di progettazione, sarà ora protagonista di un processo di selezione dei fornitori partner che accompagneranno Samsung Electronics e Samsung Electro-Mechanics nella produzione: se la seconda si occuperà del 70% circa, la prima condividerà il 30% con altre società.

Con queste tempistiche è altamente possibile che la gamma Samsung Galaxy S23, o almeno soltanto la variante Ultra ammiraglia, si doti del sensore d’immagine mobile da 200 megapixel le cui differenze dall’ISOCELL HP1 non sono ancora note. Nel caso in cui questo importante cambiamento dovesse verificarsi, si tratterebbe della prima modifica completa della fotocamera negli ultimi quattro anni per i flagship sudcoreani. Ciò comporterà, come prevedibile, anche una serie di aggiornamenti ulteriori per il resto del comparto e richiederà la dotazione di un chipset particolarmente performante.

Ovviamente le decisioni finali sono ancora ben distanti e parlarne ora è solamente per discutere anticipatamente di quello che sarà il futuro dei top di gamma Samsung. Consigliamo, pertanto, di valutare le informazioni trattate con cautela.

