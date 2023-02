Samsung, i Galaxy S23 sanno già di successo: vendite su del 10% rispetto ai Galaxy S22

L'annuncio ufficiale dei Samsung Galaxy S23 risale ad un paio di giorni fa, ma sembra che i dati relativi ai primi preordini e alla ricezione degli smartphone siano ben più rosei del previsto. In particolare, pare che Samsung abbia ritoccato le prospettive di vendita dei Galaxy S23 al rialzo.

Un report di ETNews, un outlet economico coreano, ha infatti spiegato che Samsung ha aumentato le previsioni di vendita del 10% per i tre smartphone della lineup Galaxy S23. Inizialmente, le prospettive per gli S23 erano del tutto simili a quelle dei Galaxy S22 dello scorso anno: pare però che il successo dei preordini e il buzz mediatico attorno ai device abbia convinto il colosso di Suwon a guardare con più ottimismo al piazzamento sul mercato dei suoi nuovi top di gamma.

Inoltre, durante una conferenza a San Francisco, il Presidente della divisione Mobile eXperience di Samsung TM Roh ha spiegato che le vendite dei Galaxy S e dei Galaxy Z del 2023 aumenteranno di più del 10% rispetto a quelle combinate degli S22 e dei due foldable Z Fold 4 e Z Flip 4 dello scorso anno. Insomma, nonostante la crisi economica sembra che il 2023 sarà un anno di crescita per il colosso coreano.

In numeri assoluti, mentre le vendite totali dei Galaxy S22 si sono attestate, negli ultimi 11 mesi, sulle 23,79 milioni di unità, Samsung si aspetta che i Galaxy S23 vendano tra 26 e 30 milioni di unità sul mercato internazionale. Roh ha comunque specificato che, per il momento, è ancora troppo presto per delle previsioni più chiare circa le effettive vendite dei device.

Altro dato molto interessante è poi quello relativo alla percentuale di Galaxy S23 Ultra venduti sul totale delle unità di S23 piazzati quest'anno. Sempre secondo TM Roh, infatti, il modello Ultra dovrebbe ammontare al 50% delle vendite totali, mentre il restante 50% sarà diviso più o meno equamente tra Galaxy S23 e Galaxy S23+.