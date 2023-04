Samsung Galaxy S23 in sconto a meno di 1000 Euro su Amazon

In questo 26 Aprile 2023, tornano le offerte sui prodotti tech. Protagonista della giornata odierna è il Samsung Galaxy S23, che può essere acquistato ad un prezzo davvero molto importante rispetto al costo consigliato dal produttore.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Samsung Galaxy S23 con caricatore incluso , RAM 8GB, 256 GB, 3.900 mAh, Phantom Black [Versione italiana]: 919 Euro (1039 Euro)

, RAM 8GB, 256 GB, 3.900 mAh, Phantom Black [Versione italiana]: 919 Euro (1039 Euro) Samsung Galaxy S23 con caricatore incluso, RAM 8GB, 128 GB, 3.900 mAh, Phantom Black [Versione italiana]: 849 Euro (979 Euro)

Il risparmio quindi è del 12%, e la consegna per la variante da 256 gigabyte è garantita per mercoledì 3 Maggio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, mentre se si opta per il modello da 128 gigabyte l'arrivo a casa è previsto per domani 27 Aprile 2023 se si effettua l'ordine entro 8 ore dal momento in cui stiamo scrivendo.

La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, che però nella scheda prodotto non indica la data di scadenza della promozione. Proprio per tale motivo, consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poterne approfittare.

Disponibile anche il pagamento rateale Amazon da 76,59 Euro al mese per dodici mesi, senza interessi o spese extra. Spuntando la casella dedicata è possibile anche aggiungere la garanzia extra.