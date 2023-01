Samsung Galaxy S23 senza più segreti: trapelano schede tecniche, foto e prezzi

La serie di smartphone Samsung Galaxy S23, che sarà presentata nel corso dell’Unpacked in programma il 1 Febbraio 2023, ormai non ha più segreti. Il famoso tipster Snoopy Tech infatti ha pubblicato in rete una miriade di informazioni sui tre modelli: Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra.

A ciò si è aggiunto anche l’utente Twitter BilibilKun, che ha fatto trapelare la scheda tecnica dettagliata di tutti e tre i modelli della serie.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Quello che sarà a tutti gli effetti il modello top di gamma, sfoggerà uno schermo AMOLED da 6,8 pollici QHD+ con risoluzione di 3088x1440 pixel e refresh rate di 120Hz. La frequenza di aggiornamento può variare tra 1 a 120Hz, a seconda dell’utilizzo. Sempre in merito al pannello, si parla di una luminosità massima di 1750 nits, in linea con il suo predecessore.

Gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra 8 e 12GB di RAM e 256/1024GB di storage. Sotto la scocca troverà spazio lo Snapdragon 8 Gen 2 ed una batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica cablata da 45W e wireless da 10W. Presente anche un sensore per le impronte digitali ad ultrasuoni integrato direttamente nel display, Bluetooth 5.3, WiFi 6E, UWB ed NFC.

Il comparto fotografico sarà composto da un obiettivo ultragrandangolare da 12MP (con FOV di 120 gradi ed apertura f/1.4), teleobiettivo da 10MP (f/2.4, OIS, zoom ottico 3x), e secondo teleobiettivo periscopico da 10MP (f/4.9, zoom ottico 10x, OIS). Alla base ci sarà il nuovo sensore ISOCELL HP2 da 200MP presentato ieri, che sarà in grado di registrare video fino a 120fps, mentre se si opta per la risoluzione 4K il framerate è a 60fps. La lente frontale invece sarà da 12MP con funzionalità HDR10+.

Samsung Galaxy S23 ed S23+

Trapelate in rete anche le specifiche del modello base Galaxy S23, con schermo AMOLED FHD+ e risoluzione di 2340x1080 pixel da 6,1 pollici. Il refresh rate in questo caso sarà di 120Hz, e viene garantito anche il supporto HDR10+, mentre la densità di pixel sarà di 425ppi. La frequenza di aggiornamento del display può cambiare dinamicamente tra 48 e 120Hz, mentre la batteria da 3900 mAh supporterà la ricarica cablata da 25W e wireless da 10W.



Il modello Plus sfoggerà uno schermo più grande (da 6,6 pollici), ma gemello a quello del Galaxy S23. La batteria sarà da 4700 mAh, con supporto alla ricarica via cavo da 45W.

I due dispositivi condivideranno la presenza di doppi altoparlanti Dolby Atmos, la resistenza all’acqua IP68, il Bluetooth 5.3, WiFi 6E, NFC e Wireless Powershare.

I comparti fotografici invece saranno caratterizzati da una fotocamera principale da 50MP (f/1.8, con lunghezza focale di 23mm, FOV di 85 gradi, PDAF dual-pixel ed OIS), accompagnata da un teleobiettivo da 10MP (f/3.4, FOV 36 gradi, lunghezza focale di 69mm, zoom ottico 3x) ed un teleobiettivo ultra grandangolare da 12MP (F/2.2, FOV 120 gradi, lunghezza focale di 13mm),. Sullo schermo troverà spazio una fotocamera frontale da 12 megapixel in grado di registrare filmati ad alta risoluzione fino al 4K/60Fps e scattare foto inHDR10+.

Entrambi gli smartphone saranno dotati di 8GB di RAM: il Galaxy S23 avrà 128 o 256GB di spazio di archiviazione ed il modello Plus 256 e 512GB.

Prezzi Samsung Galaxy S23

Dall’Australia arrivano anche le prime indicazioni dei prezzi: il Galaxy S23 parte da 1350 Dollari australian ed il Galaxy S23+ da 1650 Dollari. Conferme quindi per i rincari di cui si era parlato negli scorsi giorni.