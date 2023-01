Samsung Galaxy S23: il setup sarà fulmineo, Google pronta a lanciare Fast Pair

Ormai lo sappiamo da tempo: i Samsung Galaxy S23 saranno lanciati il 1° febbraio, ma non arriveranno sul mercato prima della metà del prossimo mese. Dopo quasi un anno di attesa, però, pare che il setup degli smartphone Galaxy S23 sarà velocissimo, grazie ad una nuova feature sviluppata da Google in arrivo insieme ai top di gamma di Samsung.

Stando a quanto riporta 9to5Google dopo aver analizzato l'APK di alcune applicazioni pubblicate da Google sul Play Store, la funzione Fast Pair sarebbe in arrivo a breve anche su smartphone, probabilmente già in concomitanza con il lancio dei Samsung Galaxy S23. La feature dovrebbe permettervi di effettuare il setup del vostro smartphone in tempi molto rapidi, riducendo così l'attesa tra l'apertura della confezione e l'inizio dell'utilizzo del device.

Al momento Fast Pair non funziona con gli smartphone, ma supporta tutti i device dotati di sistema operativo WearOS, le cuffie, gli auricolari e persino gli item tracker e le pennine e gli stilo per tablet e smartphone. Con il prossimo aggiornamento della feature, invece, anche i telefoni saranno aggiunti ai dispositivi compatibili con l'applicazione.

Utilizzando quest'ultima, il vostro smartphone potrà identificare qualsiasi device non ancora impostato nelle vicinanze e permettervi di installare sul dispositivo, direttamente dal vecchio telefono, tutte le app che desiderate avere fin dal primo accesso e di spostare i vostri dati da uno smartphone all'altro, in modo da trovarvi con un prodotto già pronto per l'utilizzo quasi senza averlo mai toccato prima.

Il processo di setup rimarrà pressoché invariato rispetto allo "standard" già utilizzato su tutti i device Android, ma i servizi di Fast Pair dovrebbero rendere più rapido il trasferimento dei dati e più semplice tutta la procedura, che potrete completare con pochissimi tap sullo schermo del vostro smartphone.