Samsung Galaxy S23 e smart TV Xiaomi in sconto su Amazon oggi 2 Maggio

Poco dopo aver parlato della Vetrina Stellare di Amazon, torniamo nuovamente sulla piattaforma di Jeff Bezos per riportare alcune delle promozioni proposte in giornata odierna su due prodotti tech: Samsung Galaxy S23 ed una smart tv Xiaomi.

Di seguito i dettagli degli sconti:

Samsung Galaxy S23 , Caricatore incluso, Smartphone Android, Display 6.1'' Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 8GB, 128 GB, 3.900 mAh, Green [Versione italiana]: 849,90 Euro (979 Euro)

, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display 6.1'' Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 8GB, 128 GB, 3.900 mAh, Green [Versione italiana]: 849,90 Euro (979 Euro) Xiaomi F2 43" Smart Fire TV 108 cm (4K Ultra HD, HDR10, senza bordi metallici, Prime Video, Netflix, Controllo vocale Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Triplo Tuner): 299,99 Euro (399 Euro)

Per quanto riguarda Samsung Galaxy S23, la consegna è garantita per domani 3 Maggio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 4 ore e 2 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, con possibilità di effettuare il pagamento rateale in dodici mensilità da 70,83 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Passando allo Xiaomi F2 da 43 pollici, invece, la consegna è garantita per martedì 9 Maggio 2023 ed il pagamento a rate è garantito in cinque mensilità da 60 Euro, ovviamente senza costi extra.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro in caso d'interesse nei confronti di uno dei due prodotti.