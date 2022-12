Samsung Galaxy S23 sarà il primo smartphone con One UI 5.1?

Samsung sta continuando a distribuire l’aggiornamento a One UI 5.0 su smartphone di fascia media e più datati, come dimostra il recente arrivo di Android 13 su Samsung Galaxy S10 Lite, ma prosegue anche lo sviluppo dell’aggiornamento successivo: anzi, sappiamo già che One UI 5.1 debutterà con Samsung Galaxy S23.

Stando a quanto ripreso da SamMobile, infatti, la prossima serie di smartphone di fascia alta dovrebbe vedere l’esordio del primo aggiornamento dopo One UI 5.0, grazie al quale arriveranno nuove funzionalità ancora non specificate e, magari, alcune revisioni del design per migliorare la sensazione di minimalismo ed efficienza. Naturalmente, in caso di novità in merito all’update vi terremo aggiornati.

Successivamente al lancio con Samsung Galaxy S23, comunque ancora vociferato e non confermato ufficialmente dall’azienda al momento della scrittura della notizia, lo stesso aggiornamento dovrebbe vedere la diffusione tra i dispositivi mobili delle scorse generazioni, sia di fascia alta che di fascia medio-bassa. L’elenco degli smartphone Samsung che otterranno tale patch intermedia è attualmente sconosciuto, ma è altamente probabile un approdo sui modelli lanciati tra 2021 e 2022.

Agli utenti Samsung non resterà altro che attendere dunque maggiori informazioni nelle prossime settimane o, eventualmente, il debutto diretto a inizio 2023: ricordiamo, infatti, che la gamma Samsung Galaxy S23 dovrebbe arrivare a inizio febbraio dopo l’evento Unpacked dedicato.