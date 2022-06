Samsung Galaxy S23 con Snapdragon 8 Gen2 e fotocamera da 200 MP? Spunta un render

Torniamo a parlare della nuova generazione di smartphone flagship di Samsung, dopo avervi mostrato il primo concept render di Samsung Galaxy S23 con un'incredibile fotocamera da 200 MP. Oggi, infatti, arriva una seconda serie di render del Galaxy S23, profondamente diversa da quella della scorsa settimana.

Ad elaborare il video che trovate in cima a questa notizia è l'artista Technizo Concept, che ha raccolto una serie di leak e indiscrezioni sul Galaxy S23 e li ha trasformati nel bellissimo modello 3D che potete vedere nel video. Technizo ha anche spiegato che il device mostrato dai render è la versione Ultra del Galaxy S23, e non quella base o Plus.

Scendendo più nel dettaglio, secondo l'artista lo smartphone avrà un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, la cui presentazione dovrebbe avvenire a dicembre: nelle scorse settimane, al contrario, si era molto parlato di un Galaxy S23 dotato di chipset Exynos 2300, ma non è improbabile che il device possa essere messo sul mercato nella doppia versione con SoC Qualcomm e Samsung, come già avvenuto per i Galaxy S22.

Come lo scorso rumor, anche questo parla di una fotocamera principale da 200 MP per il Galaxy S23, che dovrebbe tuttavia essere accompagnata da un ultra-grandangolo e da una lente periscopica identiche a quelle del Galaxy S22 Ultra rilasciato a inizio 2022. Inoltre, come il predecessore, anche l'S23 Ultra dovrebbe ereditare alcune caratteristiche della defunta linea Samsung Galaxy Note, tra cui l'alloggiamento per la S Pen.

Infine, il device dovrebbe avere una curvatura dello schermo molto più pronunciata rispetto alla versione di quest'anno dello smartphone e dovrebbe arrivare con un'appariscente colorazione dorata e tendente all'arancione.