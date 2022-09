Samsung Galaxy S23 sarà squadrato? Spunta un video concept

Mancano ancora diversi mesi all'uscita dei nuovi Samsung Galaxy S23, ma grazie al lavoro di alcuni leaker sappiamo che il Galaxy S23 Ultra avrà uno schermo piatto, o quasi. Oggi, invece, un altro rumor riporta che il design del Galaxy S23 Ultra cambierà leggermente, con possibili implicazioni sull'hardware del device.

Stando a quanto spiega il noto leaker Ice Universe su Twitter, infatti, la curvatura del panello laterale dell'S23 Ultra sarà più pronunciata, confermando di fatto non solo che il device avrà uno schermo più piatto del predecessore, riducendo le dimensioni dei bordi laterali incurvati, ma anche che lo smartphone potrebbe presentare una serie di interessanti novità sotto la sua scocca.

L'aumento del raggio di curvatura, infatti, dovrebbe permettere di ottenere dello spazio aggiuntivo per l'hardware del telefono senza costringere Samsung ad aumentarne lo spessore. L'effetto collaterale, tuttavia, è che il cambiamento nella curvatura degli angoli del device dovrebbe rendere l'S23 Ultra leggermente più "boxy", cioè simile ad una scatola (ovvero più squadrato del predecessore).

Questo stesso design è stato ripreso nelle scorse ore da un trailer concept di Samsung Galaxy S23 pubblicato su YouTube da Technizo Concept, che mostra lo smartphone quasi privo di curvatura sui bordi del display. Potete dare un'occhiata al video in cima a questa notizia o sul canale di Technizo.

I motivi alla base di questo minuto cambiamento di design dovrebbero riassumersi nella ricerca di più spazio per le componenti hardware, tra cui il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen2 e una fotocamera da ben 200 MP, nonché per il raffreddamento dello smartphone, specie dopo le polemiche insorte dopo che i fan hanno scoperto che i Samsung Galaxy S22 soffrivano di throttling delle performance a causa delle alte temperature sviluppate in frangenti come il gaming.

In ogni caso, pare proprio che, a parte dei piccoli cambiamenti, il design di Samsung Galaxy S23 Ultra sarà molto simile a quello dell'S22 Ultra. Analogamente, anche Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy S23+ dovrebbero essere pressoché identici ai predecessori usciti a febbraio 2022.