Samsung Galaxy S23, svelato il design: trapelano immagini dei modelli dummy

Ormai il lancio dei Samsung Galaxy S23 è imminente: i tre device top di gamma del colosso coreano debutteranno tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2023, perciò negli ultimi giorni sono trapelati in rete tutti i dettagli tecnici su di essi. A completare questa panoramica, oggi, arrivano tre modelli "dummy" dei Galaxy S23.

Come sempre, i modelli "dummy" sono delle repliche non funzionanti degli smartphone, che ne mostrano solamente il design e le dimensioni e che vengono utilizzate dai produttori di cover e accessori per realizzare i loro prodotti in modo che siano disponibili fin dal day one dei telefoni di riferimento.



Per questo, i tre "dummy" ci danno un'idea di come saranno i Galaxy S23 in termini di form factor, ma non certo per quanto riguarda la loro scheda tecnica: fortunatamente, sia le specifiche del Galaxy S23 Ultra che la scheda tecnica di Samsung Galaxy S23+ sono comparse in rete nella scorsa settimana.

Stando ai tre modelli "dummy", il design degli S23 sarà pressoché identico a quello degli S22: i tre smartphone, in particolare, manterranno le stesse dimensioni e lo stesso form factor dei predecessori. Anche l'alloggiamento della fotocamera rimarrà identico, con un sistema floating mutuato dalle scorse generazioni di top di gamma Samsung. I miglioramenti dovrebbero però stare "dentro" la fotocamera, con l'implementazione di un obiettivo da 200 MP su Samsung Galaxy S23 Ultra.



Come sempre, il Galaxy S23 Ultra avrà uno schermo più grande dei due modelli "base", assestandosi sui 6,8" di diagonale, contro i 6,5" dell'S23+ e i 6,1" dell'S23 "vanilla". In tutti e tre i casi, poi, dovremmo trovarci di fronte a dei display con dei bordi leggermente ricurvi e degli angoli smussati.

Infine, come ampiamente prevedibile, sul Galaxy S23 Ultra ci sarà ancora l'alloggiamento per la Samsung S Pen, integrata direttamente nello chassis del telefono nell'angolo in basso a destra. Gli altri due modelli dello smartphone, invece, non saranno dotati dello stilo firmato dal colosso di Suwon.