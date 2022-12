Samsung Galaxy S23, trapela la possibile data di presentazione: manca solo l'ufficialità

Il popolare leaker Ice Universe, tramite il proprio account ufficiale Twitter ha preannunciato quella che potrebbe essere la data del Galaxy Unpacked in cui Samsung dovrebbe annunciare la lineup di smartphone Galaxy S23.

Sebbene il produttore ancora non abbia confermato in via ufficiale l’evento, il Galaxy Unpacked dovrebbe andare in scena il 1 Febbraio 2023, ad un orario ancora non noto. Non trovano quindi conferma i rumor emersi negli scorsi giorni che volevano il Galaxy S23 in ritardo sulla tabella di marcia a causa dell’indecisione di Samsung per il prezzo.

Negli ultimi giorni sono emersi vari rumor sull’intera lineup: secondo le ultime indiscrezione il Samsung Galaxy S23 Ultra avrà una fotocamera frontale peggiore rispetto a quella dell’S20 Ultra, e si parla di una lente da 12 megapixel, con il Galaxy S23 base che sfoggerà un sensore frontale da 10 megapixel ed il modello Plus da 12 megapixel, esattamente al pari del fratello maggiore.

I rumor sull’attesa serie di smartphone si sono moltiplicati in maniera importante nelle ultime settimane, ed il leaker Yogesh Brar ha pubblicato anche quella che dovrebbe essere la scheda tecnica completa del Samsung Galaxy S23+.

Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. Le conferme potrebbero arrivare a stretto giro di orologio.