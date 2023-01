Samsung Galaxy S23, trapelano i prezzi europei dei tre diversi modelli

A poche ore dalla pubblicazione delle schede tecniche integrali dei Samsung Galaxy S23, emergono nuovi dettagli sui dispositivi top di gamma 2023 che il colosso coreano presenterà il prossimo 1 Febbraio 2023 nel corso dell’evento Unpacked.

L’utente Twitter Bilibilkun ha pubblicato sul proprio account quelli che dovrebbero essere i prezzi europei dei tre dispositivi.

Partendo dal Galaxy S23 base, la versione con 8GB di RAM e 128GB di storage costerà 959 Euro, mentre il modello 8/256GB avrà un costo di 1019 Euro in Francia.

Per quanto riguarda il Galaxy S23 Plus, invece, il modello 8/256GB potrà essere portato a casa a 1219 Euro, che diventano 1339 Euro per la variante con 512GB di storage.

Il modello top di gamma, il Galaxy S23 Ultra, sempre in Francia avrà un prezzo di partenza di 1419 Euro per la variante con 256 gigabyte di spazio di archiviazione, mentre i modelli da 512GB ed 1TB costeranno rispettivamente 1599 e 1839 Euro.

Sul Samsung Galaxy S23 Ultra troverà spazio il sensore fotografico ISOCELL HP2 presentato qualche giorno fa da Samsung: si tratta della terza lente da 200 megapixel, da 1/1,3 pollici che porterà con se delle migliorie importanti in termini di messa a fuoco automatica, ma anche di HDR e di acquisizione dei filmati.