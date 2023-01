Samsung Galaxy S23, ora è ufficiale: presentazione il 1 Febbraio 2023

Dopo l’autoleak di Samsung sulla data di presentazione del Galaxy S23, è arrivata l'ufficialità: l'evento Unpacked dedicato ai prossimi top di gamma 2023 della società coreana andrà in scena il 1 Febbraio 2023.

Samsung terrà il keynote a San Francisco, e si tratterà del primo Unpacked in presenza da tre anni a questa parte: sia Galaxy S21 che Galaxy S22 infatti sono stati presentati sotto forma di evento virtuale a causa della pandemia di Covid19 che ha frenato le presentazioni in presenza.

Ovviamente, per coloro che non potranno accorrere a San Francisco, l’Unpacked potrà essere seguito direttamente sul sito web ufficiale di Samsung e sul canale YouTube a partire dalle ore 19 italiane. Everyeye seguirà in diretta il tutto con notizie ed approfondimenti.

Nell’annuncio ufficiale Samsung non fa esplicito riferimento al Galaxy S23, ma nel post afferma che “sta arrivando una nuova era dell’innovazione Galaxy. Le nostre innovazioni sono progettate per offrire incredibili possibilità alle persone di oggi. La nuova serie Galaxy S sarà l’esempio di come definiamo l’esperienza premium definitiva. Stiamo alzando il livello e stabilendo nuovi standard per ciò che è epico”.

Secondo le indiscrezioni, la serie sarà composta da tre smartphone, tra cui figurerà il Galaxy S23 Ultra con fotocamera da 200 megapixel.

Durante l’evento dovrebbero vedere la luce anche i nuovi laptop e smartwatch, però.