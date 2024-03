Samsung Galaxy S23 Ultra: quasi 500 Euro di sconto da Mediaworld

Dopo aver riportato lo sconto di Amazon su iPhone 15 Plus, ci spostiamo da Mediaworld che con il suo volantino ancora attivo propone un’offerta molto interessante su Samsung Galaxy S23 Ultra, nella variante con 256 gigabyte di memoria interna.

Lo smartphone, nella fattispecie, può essere acquistato a 999 Euro, in calo di quasi 500 Euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore di 1479 Euro. La catena di distribuzione consente anche di effettuare il pagamento anche in un lasso di tempo tra 12 e 48 mesi con Findomestic, alle condizioni previste con taeg del 12,85%.

La consegna, a 2,99 euro, è stimata tra il 4 ed il 6 Marzo 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, mentre il ritiro in negozio propone date differenti a seconda del punto vendita scelto.

Lo smartphone è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con refresh rate a 120Hz, batteria da 5000 mAh e processore Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da 8GB di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Presente anche la S-Pen, che permette di interagire in un nuovo modo con lo smartphone.