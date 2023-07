Samsung Galaxy S23 Ultra: l'aggiornamento di giugno 'rompe' i video in 8K?

Come abbiamo più volte rimarcato, anche nella nostra recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra, lo smartphone premium di Samsung per il 2023 è uno dei migliori cameraphone sulla piazza, ma l'ultimo aggiornamento di giugno, a quanto pare, gli ha fatto fare un passo indietro.

Seguendo molteplici segnalazioni apparse sul web, con l'installazione dell'ultimo aggiornamento sarebbe scomparsa l'opzione per registrare video in 8K ad alto bitrate. Curiosamente, la voce sarebbe ancora visibile ma grigia e non interagibile, dunque disattivata dal produttore per qualche motivo.

Purtroppo, non ci sono informazioni in merito da parte di Samsung e, come fanno notare i ragazzi di GSMArena, non viene fatta menzione di questo downgrade neanche nel changelog ufficiale.

Alcuni utenti ipotizzano che questa scelta sia stata compiuta per garantire maggiore stabilità nell'utilizzo del dispositivo, poiché spesso i video registrati in questa modalità mostravano problemi di stutter e di inconsistenza generale.

Si spera, a questo punto, che l'opzione sia stata disattivata in maniera puramente precauzionale e che possa tornare operativa una volta trovata una soluzione da parte del produttore sudcoreano.

Nel frattempo, ricordiamo che si parla già da parecchio degli upgrade fotografici per la serie S24, che dovrebbero valere per l'isola posteriore e soprattutto per il sensore Tele, che potrebbe ottenere un corposo upgrade proprio sullo smartphone premium Samsung Galaxy S24 Ultra.