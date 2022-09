Samsung Galaxy S23 Ultra avrà la ricarica rapida? Dettagli dalla certificazione 3C

In seguito ai rumor relativi alla batteria di Samsung Galaxy S23, si torna a fare riferimento a dettagli legati alla prossima serie di top di gamma del brand sudcoreano. Infatti, Galaxy S23 Ultra ha ottenuto la certificazione 3C e da quest'ultima sono emerse alcune informazioni potenzialmente interessanti.

A tal proposito, secondo quanto riportato da GSMArena e Gizchina, nel contesto della succitata certificazione, che ricordiamo è legata alla Cina, viene indicato il supporto alla ricarica a 25W. Non è del tutto chiaro se si faccia riferimento al caricatore in confezione o all'effettivo supporto, ma la questione non è di certo passata inosservata.

Come molti tra di voi sicuramente sapranno, Samsung Galaxy S22 Ultra supporta la ricarica a 45W, dunque, nel caso quanto indicato dalla certificazione 3C venisse confermato, si tratterebbe di una sorta di passo indietro. Va detto che la ricarica a 45W di Galaxy S22 Ultra non ha mostrato in realtà un vantaggio poi così marcato in termini di tempi di ricarica, ma la questione potrebbe comunque far storcere il naso a non poche persone.

Ricordiamo che per il momento non c'è nulla di ufficiale: non ci resta dunque che attendere maggiori dettagli in merito alla questione della ricarica di Galaxy S23 Ultra direttamente da Samsung.