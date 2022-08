Samsung Galaxy S23 Ultra avrà Snapdragon 8 Gen2: si allontana chip Exynos?

Domani seguiremo l’evento Samsung Galaxy Unpacked 2022 in diretta e scopriremo nel dettaglio i nuovi foldable Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, ma ci sono anche altri smartphone top di gamma in lavorazione dietro le quinte: tra di essi, in queste ore si è discusso della presenza del chipset Snapdragon 8 Gen2 sul Galaxy S23 Ultra.

Il prossimo dispositivo mobile top di gamma del colosso sudcoreano, secondo quanto segnalato in esclusiva da Pricebaba a partire da tip diffuse dal leaker Paras Guglani, potrebbe optare in via definitiva per il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 di fascia alta al posto di un Exynos proprietario.

A ciò si aggiunge però una informazione relativa ai vari numeri di modello: Galaxy S23 Ultra avrà il nome in codice DM3 e il numero SM-918, differenziato in SM-S918BDS, SM-S918U, SM-S918U1 e SM-S918W a seconda della regione in cui verrà commercializzato lo smartphone. Tutto ciò conferma un dettaglio importante: Samsung sta lavorando attivamente sul firmware per la prossima generazione di telefoni in arrivo nel primo trimestre del 2023.

Tra le altre specifiche tecniche trapelate recentemente si parla poi della dotazione di un display QHD+, una fotocamera lievemente rinnovata e potenziata, e la batteria da 5.000 mAh che già troviamo oggi all’interno del Samsung Galaxy S22 Ultra. Ovviamente, non mancherà la S Pen nello slot dedicato.

A proposito del comparto fotocamera, indiscrezioni di mercato parlano sempre più spesso della dotazione della fotocamera ISOCELL HP2 da 200 MP in esclusiva al Galaxy S23 Ultra stesso.