Samsung Galaxy S23 Ultra: abbiamo il primo benchmark con Snapdragon 8 Gen2

Gli ultimi leak sulla scheda tecnica di Samsung Galaxy S23 Ultra hanno lasciato trapelare che lo smartphone sarà dotato di un processore Snapdragon 8 Gen2. Oggi, nuove conferme in merito ci arrivano dal primo benchmark di Samsung Galaxy S23 Ultra, comparso recentemente sulla piattaforma di testing di GeekBench.

In particolare, lo smartphone è comparso su GeekBench con il codename SM-S918U e possiede un chipset ancora sconosciuto dal nome "kalama", che dovrebbe riferirsi allo Snapdragon 8 Gen2. La CPU del SoC ha una architettura 1+2+2+3 con un Core principale a 3,36 GHz, che non dovrebbe lasciare alcun dubbio sulla natura del chipset montato sullo smartphone.

Il benchmark dunque conferma che l'architettura dello Snapdragon 8 Gen2 sarà composta da un Core Cortex-X3 a 3,36 GHz, due Core Cortex-A715 più due Core Cortex-A710 a 2,80 GHz e tre Core Cortex-A510 a 2,02 GHz. In ogni caso, vi ricordiamo che la presentazione dello Snapdragon 8 Gen2 si terrà durante lo Snapdragon Summit di Qualcomm, tra il 15 e il 17 novembre.

Accanto al SoC troviamo poi una RAM da soli 8 GB, che però potrebbe essere estesa fino a 12 GB, o addirittura fino a 16 GB, nella versione definitiva dello smartphone. Altra possibilità è poi che il Samsung Galaxy S23 Ultra sia venduto in due o tre varianti diverse di RAM: con una presentazione fissata per il mese di febbraio 2023, comunque, resta ancora molto tempo prima di sapere con certezza la configurazione hardware del device.

In ogni caso, l'engineering sample comparso su GeekBench ha ottenuto un punteggio di 1.521 punti in Single-Core e di 4.689 punti in Multi-Core: si tratta di un ottimo risultato, specie se consideriamo che il Samsung Galaxy S22 Ultra arrivava a 1.200 punti in Single-Core e a 4.200 punti in Multi-Core. Non solo: il punteggio dell'S23 Ultra dovrebbe migliorare ulteriormente in futuro, quando Samsung passerà dalla fase di testing al prodotto definitivo.