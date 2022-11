Samsung Galaxy S23 Ultra, ecco come se la cava la fotocamera: meglio di Pixel 7 Pro?

Meno di ventiquattro ore dopo il leak delle specifiche della fotocamera di Samsung Galaxy S23 Ultra, il top di gamma del colosso coreano è protagonista di un'altra fuga di notizie "fotografiche". In questo caso, in particolare, un noto leaker ha mostrato la prima fotografia scattata da un Galaxy S23 Ultra.

L'immagine è stata pubblicata dal tipster Ice Universe sul social network cinese Weibo: se volete darle un'occhiata, la trovate anche in calce a questa notizia. Oltre a darci un'idea piuttosto approssimativa della capacità di scatto dell'obiettivo principale dello smartphone, Ice Universe ha anche effettuato una comparazione tra S23 Ultra, S22 Ultra e Pixel 7 Pro (che potete vedere sempre collegandovi alla pagina Weibo del leaker).

Dalle immagini sembra che il Galaxy S23 Ultra sia nettamente migliore del predecessore, il Galaxy S22 Ultra. Ciò dovrebbe dipendere in gran parte dall'implementazione dell'obiettivo Samsung ISOCELL HPX da 200 MP, che dovrebbe sostituire la fotocamera principale da 108 MP del Galaxy S22 Ultra. Per il resto, comunque, il top di gamma del colosso coreano dovrebbe avere un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP e due teleobiettivi da 10 MP: la stessa configurazione dell'S22 Ultra, dunque.

Il fatto che la fotocamera dell'S23 Ultra abbia ottenuto un risultato migliore dell'S22 Ultra era assolutamente prevedibile. Meno scontato era invece che il top di gamma di Samsung se la cavasse meglio di Pixel 7 Pro: in questo caso è impossibile fare una classifica oggettiva delle immagini scattate dai due smartphone, ma lo stesso Ice Universe ha chiesto ai propri follower di indicare la loro preferita, ottenendo una netta maggioranza in favore del top di gamma coreano.

Ciò dipende dal fatto che quella mostrata da Ice Universe sia, con ogni probabilità, una fotografia con zoom digitale: in questi casi, infatti, i sensori con più Megapixel (come quello dell'S23 Ultra, da 200 MP) garantiscono immagini nettamente migliori degli obiettivi a più bassa risoluzione (come quello del Pixel 7 Pro, da 50 MP).