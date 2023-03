Samsung Galaxy S23 Ultra, le foto della Luna e la potenza dell'IA

Potrebbero definirla la Luna della discordia. Sono ormai anni che il satellite naturale della Terra è al centro di dibattiti tecnologici su quanto quest'ultimo risulti effettivamente "fotografabile" a partire dalle lenti di uno smartphone. Sì, già nel 2019 Huawei prometteva la Luna, nel senso di possibilità di fotografarla per bene con zoom.

Da lì in poi il putiferio, tra accuse mosse a Huawei P30 Pro e via dicendo. Alla base di tutto c'è l'importante avvento dell'IA nel mondo fotografico dei dispositivi mobili. Le funzionalità di questo tipo sono in grado di migliorare il risultato finale, basandosi su elementi ben riconoscibili nella realtà. La Luna, che tra l'altro, al netto delle fasi lunari, è vista allo stesso modo da tutti, è solamente la punta dell'iceberg, visto che si fa riferimento ai contesti più disparati. Sì, anche i lampioni sotto casa vostra potrebbero essere "ritoccati" mediante funzioni IA.

Questo è risaputo da tempo tra gli appassionati del mondo smartphone: perché, dunque, ci ritroviamo qui a soffermarci sull'annosa questione? Semplice: un thread pubblicato su Reddit a marzo 2023 ha fatto "riaccendere" la discussione, in quanto un utente ha mostrato che l'IA sfruttata da alcuni modelli di smartphone potrebbe "allucinare" dettagli. Più precisamente, l'utente non ha fatto altro che provare a scattare una foto a un'immagine sfocata della Luna, ottenendone una più "nitida". Da lì l'accusa: le foto sarebbero "fake".

La "polemica" ha fatto il giro del Web in poche ore, per poi in realtà per certi versi "spegnersi" in seguito all'intervento di persone più esperte in questo campo. Fonti come SamMobile hanno infatti fatto notare che in realtà la questione delle foto della Luna non è nemmeno una controversia, considerando che è tutto "alla luce del Sole" da lungo tempo.

Al giorno d'oggi, infatti, i moduli fotografici dei dispositivi mobili vengono "aiutati" da funzioni di intelligenza artificiale che aiutano a migliorare gli scatti finali. Sì, di mezzo c'è una rete neurale addestrata su immagini, ad esempio, della Luna, ma questo serve banalmente per poter aggiungere "consistenza" allo scatto finale, così da avere un contesto più simile a quello reale e cercare di "andare oltre" ai sensori.

No, non ci sono overlay e simili, quindi non si tratta di scatti "fake" con sovrapposizioni di foto o altro, se è questo ciò a cui state pensando. Per intenderci, gli scatti di "addestramento" sono reali (nel senso che si tratta di contesti che possono essere visti dalla Terra) e riguardano Luna piena e Luna crescente. Tra l'altro, se proprio si vuole evitare tutto ciò, basta scattare in RAW (nel caso di Samsung, basta passare semplicemente per Expert RAW) o al massimo disattivare le opzioni IA (il cosiddetto Scene Optimizer).

Sì, un po' tutti i brand sfruttano l'IA per migliorare gli scatti, da Apple a Google. L'azienda poteva spiegare meglio i dettagli tecnici? Lo ha già fatto: in un post per la community di Samsung di fine 2022 viene esplicitato nel dettaglio il metodo che porta agli scatti finali, illustrando anche a coloro che non vogliono fare uso in alcun modo dell'IA come procedere. Capite bene invece che spiegare tutto ciò, ad esempio, in uno spot di pochi secondi non sarebbe semplice. Insomma, le "polemiche" sembrano essere state mosse un po' con troppa fretta, perché, come fatto notare anche da alcune fonti, bisognerebbe a questo punto "etichettare" moltissime delle foto che vengono scattate tramite smartphone come "fake".

Per il resto, Samsung ha già commentato ufficialmente il tutto: "Samsung si impegna a offrire le migliori esperienze fotografiche in qualsiasi condizione. Quando un utente scatta una foto della Luna, la tecnologia di ottimizzazione della scena basata sull'AI riconosce la Luna come oggetto principale e scatta più fotogrammi per la composizione di più frame, dopodiché l'AI migliora i dettagli della qualità dell'immagine e dei colori. Non applica alcuna sovrapposizione di immagini alla foto. Gli utenti possono disattivare l'ottimizzazione della scena basata sull'IA, che disabilita il miglioramento automatico dei dettagli della foto scattata dall'utente". Insomma, sembra essere tutto chiaro: tra l'altro, Scene Optimizer è in evoluzione e in futuro potrebbe iniziare a distinguere le foto della Luna dalla Luna effettiva, così da evitare ulteriormente scenari simili.