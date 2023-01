Samsung Galaxy S23 Ultra, la fotocamera potrebbe essere migliore del previsto

Nuovo giorno, e nuove informazioni e rumor sul Samsung Galaxy S23 in arrivo il 1 Febbraio 2023. Quest’oggi il popolare leaker Ice Universe, sul proprio account ufficiale Twitter ha pubblicato delle immagini dei presunti case che Samsung metterà a disposizione per il Galaxy S23 Ultra.

Nello scatto, che trovate in calce, la custodia viene messa a confronto con quella del Galaxy S22 Ultra, e non mancano le differenze.

Oltre ai pulsanti di accensione e del volume montati leggermente più in basso, ciò che risalta immediatamente all’occhio è il modulo fotografico con ritagli per le lenti significativamente più grandi rispetto a quelli del top di gamma 2022.

Qualora le fotocamere dovessero essere disposte nello stesso ordine (obiettivo principale, ultra grandangolare e periscopico), tutti e tre i sensori potrebbero essere più grandi, il che vuol dire che saranno in grado di scattare foto a qualità più elevata.

Alcuni rumor emersi negli scorsi giorni parlavano di un sensore da 200 megapixel, ma è indubbio a questo punto che anche le due lenti aggiuntive beneficeranno di miglioramenti importanti.

Nella giornata di ieri, intanto, è emerso che il Samsung Galaxy S23 potrebbe arrivare con la RAM LPDDR5X, diventando il primo smartphone del mercato a beneficiare di memorie così veloci.

Come sempre, consigliamo di prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.