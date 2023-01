Samsung Galaxy S23 Ultra, che fotocamera! I nuovi promo suggeriscono un sensore da 200 MP

La presentazione dei Samsung Galaxy S23, i nuovi smartphone top di gamma del colosso sudcoreano, è stata fissata ufficialmente per il 1° febbraio. I primi teaser ufficiali diffusi da Samsung, però, ci danno un anticipo di quelle che dovrebbero essere le principali novità del Galaxy S23 Ultra, le quali dovrebbero concentrarsi nella fotocamera.

Una serie di teaser trailer diffusi da Samsung China su Weibo, infatti, sembra confermare che Samsung Galaxy S23 Ultra avrà tre fotocamere, tra cui una lente principale, un ultra-grandangolo e una lente periscopica. Fin qui nulla di nuovo, anche se gli ultimi leak sembravano stabilire che il Galaxy S23 Ultra avrà quattro fotocamera, e non tre, vantando due teleobiettivi al posto di uno solo.

Insieme ai trailer, però, sono arrivate anche due immagini promozionali che suggeriscono che la fotocamera del top di gamma godrà di alcuni miglioramenti non da poco. La prima, in particolare, riporta le parole "Made for moonlight", ovvero "Pensato per la luce notturna", e potrebbe facilmente riferirsi al fatto che l'S23 Ultra avrà degli obiettivi pensati per la fotografia notturna o, ancora meglio, per l'astrofotografia.

L'altra immagine promo, invece, riporta che il telefono avrà dei "Megapixel che ti faranno dire 'wooow'". In questo secondo caso, sembra piuttosto chiaro che l'immagine faccia riferimento alla risoluzione della lente principale dello smartphone, confermando indirettamente che Samsung Galaxy S23 Ultra avrà una lente da 200 MP come sua fotocamera principale. Il sensore, in questo caso, dovrebbe essere un Samsung ISOCELL HP2, sviluppato da Samsung in esclusiva per il suo top di gamma.

I due miglioramenti dovrebbero essere strettamente collegati: un sensore da 200 MP, infatti, dovrebbe garantire sia un maggiore livello di dettaglio che degli scatti migliori in condizioni di scarsa luminosità, come per esempio proprio in notturna. Non resta che attendere la presentazione ufficiale della serie Galaxy S23, tra tre settimane esatte, per saperne di più.