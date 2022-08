Samsung Galaxy S23 Ultra sarà identico all'S22 Ultra, ma avrà una fotocamera da 200 MP

I nuovi smartphone della linea Galaxy S di Samsung usciranno a febbraio 2023, ma già non si fa altro che parlare della fotocamera da 200 MP del Galaxy S23 Ultra, che sembra fare particolarmente gola ai fan. Ebbene, oggi un nuovo report sembra confermare nuovamente l'obiettivo da 200 MP sul nuovo flagship di Suwon.

In particolare, l'informazione arriva oggi dal portale coreano ET News, che però aggiunge un dettaglio non da poco: la fotocamera del Galaxy S23 Ultra sarà infatti esclusiva del nuovo smartphone Samsung e non verrà montata su nessun altro device in uscita prima o dopo di quest'ultimo. In particolare, nei prossimi mesi saranno lanciati almeno due telefoni con una fotocamera da 200 MP, ossia Xiaomi 12T e Motorola Edge 30 Ultra.

In entrambi i casi, però, gli smartphone monteranno un sensore ISOCELL HP1 di Samsung, una lente da 200 MP con delle specifiche impressionanti, al punto da permettere di girare video in 8K a 30 FPS. Invece, il Samsung Galaxy S23 avrà un ISOCELL HP2, un obiettivo probabilmente persino più avanzato dell'ISOCELL HP1, che però non è ancora stato annunciato ufficialmente da Samsung e che potrebbe essere presentato solo a ridosso del lancio dei suoi nuovi smartphone flagship.

A ciò, ET News aggiunge anche che Samsung Galaxy S23 Ultra avrà un sistema quad-camera sul pannello posteriore, che oltre all'obiettivo principale da 200 MP conterrà un ultra-grandangolo da 12 MP, un teleobiettivo con zoom 3x da 10 MP e una lente periscopica da 10 MP con zoom ottico 10x. Si tratta essenzialmente delle stesse fotocamere già montate sul predecessore, il Galaxy S22 Ultra (con l'eccezione del sensore da 200 MP, ovviamente).

Altra notizia delle scorse ore, questa volta riportata da Ice Universe su Twitter, è che le dimensioni del Galaxy S23 Ultra saranno identiche a quelle del Galaxy S22 Ultra, suggerendo che anche il design dello smartphone sarà praticamente invariato. In termini numerici, lo smartphone sarà alto 163,3 mm, lungo 77,9 mm e spesso 8,9 mm, contro i 163,4 x 78,1 x 8,9 mm del Galaxy S22 Ultra.

Ice Universe, infine, conferma anche lo schermo da 6,8" con risoluzione da 3088 x 1440 pixel, la batteria da 5.000 mAh e la presenza sotto la scocca del Samsung Galaxy S23 Ultra di un chip Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm.