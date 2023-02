Samsung Galaxy S23 Ultra impressiona anche Elon Musk: la risposta a Marques Brownlee

Il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra, presentato la scorsa settimana, ha impressionato anche Elon Musk. Il CEO di Twitter ha infatti risposto ad un video pubblicato da Marques Brownlee, lasciando intendere tutto il suo stupore per il teleobiettivo del dispositivo.

Come si può vedere in calce, MKBHD ha pubblicato una breve dimostrazione di come il Galaxy S23 Ultra sia in grado di zoomare sulla Luna ed ha mostrato anche la funzionalità “Space Zoom” che ha suscitato un sonoro “wow” da parte del sudafricano. Immediata è arrivata la contro-risposta dell’account ufficiale americano di Samsung Mobile.

Per chi non avesse seguito la presentazione in diretta, il Galaxy S23 Ultra è dotato di due teleobiettivi, uno dei quali con configurazione periscopica da 230mm. Ognuno dei due ha una risoluzione 10 MP ed è dotato di funzionalità Dual Pixel PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine. Lo zoom mostrato dallo youtuber è realizzato dal sensore con apertura f/4.9 con zoom ottico 10x che insieme al sensore f/2.4 con zoom ottivo 3x può arrivare a 100x.

La reazione di Musk è diametralmente diverso a quella di Carl Pei che aveva ironizzato sul Galaxy S23 Ultra adducendo ad una somiglianza troppo elevata con il diretto predecessore, il Galaxy S22 Ultra dello scorso anno.