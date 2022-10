Samsung Galaxy S23 Ultra, gli insider sono d'accordo: avrà una fotocamera da 200 MP

Solo qualche giorno fa, abbiamo scoperto che i Samsung Galaxy S23 potrebbero uscire prima del previsto, forse già nel mese di gennaio 2023. Oggi, invece, un nuovo report porta con sé una gradita conferma: a quanto pare, infatti, sarebbe confermato che Samsung Galaxy S23 Ultra avrà una fotocamera da 200 MP.

Della fotocamera da 200 MP del Galaxy S23 Ultra si parla ormai da mesi, mentre moltissimi insider danno per scontato che lo smartphone top di gamma di Suwon presenterà effettivamente una lente Samsung ISOCELL HP2, non ancora annunciata e che potrebbe essere utilizzata in esclusiva per il Galaxy S23 Ultra, al contrario degli ISOCELL HP1 e HP3, che invece sono presenti anche su diversi altri smartphone già in commercio.

Il portale olandese Galaxy Club è dunque solo l'ultima fonte affidabile a confermare la fotocamera da 200 MP dell'S23 Ultra. Sfortunatamente, Galaxy Club non ha spiegato se l'obiettivo sarà effettivamente un ISOCELL HP2 o se Samsung abbia infine optato per il già noto HP1, ma il sito web specializzato in smartphone Samsung si è detto "sicuro" della propria speculazione in merito alla risoluzione della lente.

Per di più, sempre Galaxy Club ha spiegato che, fotocamera a parte, i cambiamenti dell'S23 non saranno molteplici, né in termini di hardware né, soprattutto, in termini di design. Anche questa informazione è per la verità già comparsa online, dal momento che dei render di Samsung Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra trapelati in rete la scorsa settimana confermavano il design praticamente identico a quello dei predecessori.

Infine, il portale olandese ha anche specificato che il sistema quad-camera posteriore dell'S23 Ultra manterrà le lenti secondarie dell'S22 Ultra, ovvero un ultra-grandangolo da 12 MP e due lenti zoom, rispettivamente 3x e 10x, entrambe da 10 MP.