Samsung Galaxy S23 Ultra si mostra in alcuni render: conferme per design e colori

A poche ore dalla pubblicazione degli ultimi rumor sul Samsung Galaxy S23 Ultra, sul web sono emersi alcuni nuovi render che mostrano lo smartphone top di gamma 2023 della società coreana. A pubblicarli il sito web Niewelmobiel, oltre che SamMobile.

Come si può vedere nella gallery presente in calce, sono state praticamente confermate le colorazioni di cui si era parlato nelle precedenti ore. Secondo quanto emerso, lo smartphone arriverà in Phantom Black, Cotton Flower, Botanic Green e Misty Lilac.



Conferme anche per il design, che è più squadrato rispetto al resto della serie (ieri sono emersi anche i render del Samsung Galaxy S23 base), per ricordare a grandi linee il Note. Proprio dal Note, l’S23 Ultra prenderà in prestito anche l’S-Pen, incorporata, che permetterà di interagire con lo smartphone anche senza dita.



Sulla scocca posteriore troviamo quattro fotocamere, tre delle quali integrate direttamente nel display in ritagli circolari delle stesse dimensioni. Anche la sporgenza delle tre lenti non sembra essere molto ingombrante.



Qualche giorno fa intanto tramite alcuni promo erano emersi anche alcuni promo del Samsung Galaxy S23 Ultra, che hanno suggerito il possibile utilizzo di un sensore da 200 megapixel, di cui si era parlato già in precedenza.

Ricordiamo che la presentazione ufficiale dei Samsung Galaxy S23 è prevista per il 1 Febbraio 2023.