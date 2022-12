Samsung Galaxy S23 Ultra, peggiora la selfie-camera: quella dell'S20 Ultra era meglio

I Samsung Galaxy S23 sono in ritardo, con un'uscita che potrebbe essere fissata non più per fine gennaio ma per la seconda metà di febbraio. Sfortunatamente, non sembra che Samsung userà il tempo guadagnato per rifinire la scheda tecnica dei suoi smartphone top di gamma: al contrario, un dettaglio del Galaxy S23 Ultra farà storcere il naso ai fan.

Stando a quanto riporta il portale olandese Galaxy Club, specializzato nel mondo Samsung e solitamente piuttosto affidabile nei suoi leak, la selfie-camera di Samsung Galaxy S23 sarà peggiore di quella di Galaxy S22 Ultra. Non solo: essa avrà persino una risoluzione più bassa della fotocamera frontale di S21 Ultra e di quella di S20 Ultra.

Le ultime tre generazioni di smartphone Samsung, infatti, montano una selfie-camera da 40 MP: si tratta di una delle migliori fotocamere frontali su tutto il mercato, sia per la risoluzione delle fotografie scattate che per la loro qualità complessiva. Tuttavia, pare che il colosso coreano taglierà quest'ultima in favore di un obiettivo decisamente meno impressionante sul Galaxy S23 Ultra.

Nello specifico, Samsung Galaxy S23 Ultra avrà una selfie-camera da 12 MP, segnando un marcato passo indietro rispetto ai predecessori. Ciò dovrebbe tuttavia riallineare il top di gamma con il resto della lineup S23, dal momento che il Galaxy S23 "vanilla" avrà una fotocamera frontale da 10 MP, mentre l'S23+ ne monterà una da 12 MP, che dovrebbe essere esattamente la stessa del "fratello maggiore".

Ovviamente, però, la risoluzione della fotocamera non è tutto: si tratta certamente di un indicatore a cui prestare attenzione, ma, al netto di un numero di Megapixel ridotto, Samsung potrebbe implementare nuove tecnologie degne di nota nella selfie-camera del Galaxy S23 Ultra. Per esempio, solo per citarne una, l'autofocus.