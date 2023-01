Samsung Galaxy S23 Ultra punterà sulla fotografia notturna: nuovi rumor

Mentre ci avviciniamo sempre più al lancio della serie Galaxy S23 da parte di Samsung, sul web continuano ad emergere rumor e dettagli sulla gamma di smartphone top di gamma 2023 del colosso coreano. In particolare, il leaker IceUniverse nell’ultimo rapporto si è soffermato sul modello Ultra.

A quanto pare, il Samsung Galaxy S23 Ultra sarà in grado di catturare foto in modalità notturna ad alta qualità ed estremamente luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione. Non è chiaro se questo obiettivo sarà raggiunto attraverso l’utilizzo di sensori di nuova generazione, in grado di assorbire più luce, oppure se Samsung ottimizzerà anche il software fotografico utilizzando l’intelligenza artificiale.

Al momento le informazioni sul Samsung Galaxy S23 Ultra sono piuttosto frastagliate: alcune recenti fughe di notizie e le specifiche emerse parlano di uno smartphone con fotocamera da 200 megapixel, che rappresenterebbe un passo in avanti sostanziale rispetto ai 108 megapixel del Galaxy S22 Ultra dello scorso anno.

In generale, per tutti i Galaxy S23 sono previsti importanti incrementi alle prestazioni, come spiegato dal leaker Ahmed Qwaider qualche giorno fa che ha quantificato un +36% per le prestazioni della CPU ed un miglioramento del 48% per quelle della GPU.

Non dovrebbe essere della partita il Galaxy S23 FE, che a quanto pare è stato definitivamente cancellato da Samsung.