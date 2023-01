Samsung Galaxy S23 Ultra da record: la GPU supera anche iPhone 14 Pro Max!

L'hardware dei nuovi smartphone Samsung potrebbe essere il più avanzato in commercio nel 2023. Infatti, dopo aver scoperto che il Galaxy S23 Ultra avrà uno Snapdragon 8 Gen2 overclockato come proprio chipset, arriva oggi la conferma che la GPU Adreno 740 del top di gamma Samsung è persino più potente di quella di iPhone 14 Pro Max.

A rivelarlo è un benchmark comparso su GeekBench, che conferma anzitutto che il Galaxy S23 avrà una GPU Adreno 740 di Qualcomm, accanto allo Snapdragon 8 Gen2 della stessa compagnia. Inoltre, la GPU ha ottenuto nel test Vulkan la bellezza di 9.844 punti, contro i 6.233 punti della Adreno 730 del Galaxy S22 Ultra dello scorso anno. In altre parole, il miglioramento di anno in anno è stato del 56% circa.

Ciò dipende anche dal fatto che la Adreno 740 sia una GPU a 4 nm realizzata utilizzando il nodo N4 di TSMC: al contrario, la Adreno 730 di scorsa generazione usava il processo 4LPE di Samsung, sempre a 4 nm ma meno avanzato di quello della foundry taiwanese. Inoltre, pare che la GPU del Samsung Galaxy S23 Ultra sarà leggermente overclockata "di fabbrica", garantendo al device un piccolo boost in termini di performance, ideale per chi intende utilizzare lo smartphone per videogiochi particolarmente pesanti come Genshin Impact.

Se i risultati di GeekBench fossero confermati anche sulla versione definitiva dello smartphone, il Galaxy S23 Ultra avrà un GPU Score superiore a quello di iPhone 14 Pro Max, almeno limitatamente alla piattaforma di GeekBench e nei test Vulkan. Ciò significa che, probabilmente, la GPU Adreno 740 di Qualcomm, nella versione overclockata di Samsung, sarà più potente di quella del chip A16 Bionic di Apple Silicon: un sorpasso quasi epocale per il mondo smartphone.

Resta tuttavia da capire se tutta questa potenza non porterà con sé una contropartita in termini di stabilità e surriscaldamento dello smartphone: d'altro canto, già lo scorso anno, Samsung aveva introdotto un limitatore di performance sui Galaxy S22 per evitare che i telefoni raggiungessero temperature troppo alte.