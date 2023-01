Samsung Galaxy S23 sarà ultra resistente: avrà il nuovo Gorilla Glass Victus 2

Le nostre pagine continuano ad essere affollate di notizie e rumor sul nuovo Galaxy S23 che Samsung si appresta a lanciare il prossimo 1 Febbraio 2023 nel corso dell’evento dedicato. Una nuova news ufficiale arriva da Corning, e si sofferma sulla resistenza che sarà in grado di offrire il device.

La società che sviluppa il vetro Gorilla Glass ha annunciato che il nuovissimo Gorilla Glass Victus 2 “svolgerà un ruolo chiave nella prossima generazione di flagship di Samsung Electronics”, ovvero gli stessi Galaxy S23 che saranno mostrati dal colosso coreano nel corso dell’evento Unpacked del 1 Febbraio 2023.

Secondo quanto trapelato, il nuovo standard Gorilla Glass Victus 2 introdurrà una serie di miglioramenti importanti. L’azienda ha promesso un tasso di resistenza maggiore su superfici ruvide come cemento ed asfalto, ma Corning ha anche osservato che il nuovo materiale sarà più sostenibile e conterrà il 22% di materiali riciclati.

Interessante anche notare come il Galaxy S23 sarà il primo smartphone con Gorilla Glass Victus 2, che è stato annunciato in via ufficiale lo scorso anno ed ancora non ha debuttato su alcuno smartphone.

Altri rumor emersi nelle scorse ore hanno dato forza alle voci trapelate anche in passato che parlavano di un possibile aumento dei prezzi di Galaxy S23 in Europa.