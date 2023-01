Samsung Galaxy S23 Ultra: in rete video unboxing ed alcuni sample della fotocamera

L’evento Unpacked 2023 di Samsung, nel corso del quale sarà presentata la nuova gamma Galaxy S23, è ormai sempre più vicino e continuano a trapelare informazioni e rumor sugli smartphone. Dopo i benchmark della GPU di Galaxy S23 Ultra, ora tocca ad un video unboxing.

A condividere il filmato è stato l’utente Edwards Urbina, che mostra il Galaxy S23 Ultra in quella che sembra essere la colorazione “Cotton Flower”, che era a sua volta trapelata in alcune altre foto.

Lo stesso Urbina poco dopo ha pubblicato sul suo account anche alcuni sample scattati dal suo Galaxy S23 Ultra. Le fotografie ci permettono di vedere, al netto della compressione del social network, il sensore da 200 megapixel in azione ma anche come scatta in condizioni di scarsa illuminazione e come se la cava con la gestione dei colori. In uno degli ultimi tweet, si vedono anche alcuni esempi di zoom: secondo quanto trapelato, l’S23 Ultra dovrebbe mantenere la stessa fotocamera con zoom periscopico della gamma S22. È innegabile però che da questo fronte saranno fondamentali le ottimizzazioni a livello software apportate.

Sempre dal fronte software, le ultime indiscrezioni parlano di uno Snapdragon 8 Gen 2 più veloce su Galaxy S23. Ricordiamo che il reveal è in programma il 1 Febbraio 2023, con il lancio che dovrebbe avvenire successivamente.