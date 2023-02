Samsung Galaxy S23 Ultra già scontato di oltre 260 euro da Unieuro

Non è passato molto dall'uscita su queste pagine della nostra recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra, ma è già arrivato il momento di fare riferimento a uno sconto importante. Infatti, Unieuro ha avviato un'iniziativa promozionale non di poco conto sul top di gamma di Samsung.

Più precisamente, il dispositivo viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.212,18 euro. In parole povere, come si può evincere dal portale ufficiale della popolare catena e in virtù del precedente costo di 1.479 euro per il modello da 8/256GB, c'è di mezzo uno sconto del 18%. A calcoli fatti, il possibile risparmio è di 266,82 euro.

Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi sta tenendo d'occhio il flagship. In ogni caso, l'offerta rientra nell'iniziativa promozionale Unieuro Specials, che rimarrà attiva fino al 19 febbraio 2023. Avrete dunque a disposizione diversi giorni per poter eventualmente usufruire della promozione avviata dalla catena.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online relativamente al prodotto, vale la pena soffermarsi sul fatto che anche da MediaWorld il costo del modello da 8/256GB è sceso a 1.212,18 euro. In quel caso, tra l'altro, viene citata la presenza della consegna gratuita online. Su Amazon, invece, il prezzo è di 1.479 euro (in quel caso il caricatore è incluso).