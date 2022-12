Samsung Galaxy S23 Ultra senza più segreti: trapela la scheda tecnica integrale

Appurato che il Samsung Galaxy S23 Ultra girerà video in 8K a 30 fps, il nuovo smartphone della società coreana ha ormai davvero pochi segreti, e grazie ai documenti di certificazione del TENAA ora conosciamo praticamente tutta la scheda tecnica del top di gamma 2023.

Il dispositivo, che porterà il numero identificativo SM-G9180, dovrebbe avere uno schermo da 6,8 pollici di diagonale con risoluzione QHD+ (3088x1440 pixel). Confermata ovviamente la connettività 4G LTE e 5G, mentre il processore octa-core avrà tre cluster di CPU, di cui uno a 3,36 GHz e due a 2,8 e 2 GHz rispettivamente. Come spiegato dai colleghi di SamMobile, si tratterà di un processore con velocità pari alla versione AC del nuovo Snapdragon 8 Gen 2. Lo smartphone avrà 8 e 12 gigabyte di RAM e sarà disponibile nei tagli di memoria da 256 e 512 gigabyte, ed 1 terabyte.

Fronte fotocamera, sul retro dovrebbero trovare spazio quattro lenti: la primaria da 200 megapixel, l’ultrawide da 12 megapixel, un teleobiettivo 3x da 10 megapixel ed un teleobiettivo da 10mp con zoom ottico 10x. I documenti però indicano che il dispositivo dispone di teleobiettivi da 12 megapixel: probabilmente perché Samsung esegue l'upscaling delle immagini dai suoi sensori da 10 MP a una risoluzione di 12 MP.

Per quanto concerne la sicurezza ed autenticazione biometrica, invece, si fa riferimento ad un sensore per le impronte digitali integrato nello schermo ed un sistema di riconoscimento facciale. A livello di dimensioni Galaxy S23 Ultra dovrebbe misurare 163,4 × 78,1 × 8,9 mm e pesare 233 g. Ultima ma non per importanza la batteria, da 4855 mAh.