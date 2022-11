Samsung Galaxy S23 Ultra, trapelano specifiche della fotocamera: la selfie-camera delude

Dopo aver scoperto quando usciranno i Samsung Galaxy S23, arrivano ora nuove informazioni sullo smartphone top di gamma della lineup Samsung per il prossimo anno, il Galaxy S23 Ultra. Nello specifico, un leak svela oggi le specifiche della fotocamera dell'S23 Ultra, che però non sembrano costituire un grande passo in avanti rispetto all'S22 Ultra.

A riportare la notizia è il portale The Elec, un sito web coreano specializzato in tecnologia e piuttosto affidabile per quanto riguarda i leak sul mondo Samsung. The Elec afferma di aver ricevuto le informazioni che ha condiviso da alcune fonti nella catena produttiva dei Samsung Galaxy S23, il che sembra confermare che i tre top di gamma Samsung sono già in produzione, e che dunque potrebbero essere lanciati tra fine gennaio e inizio febbraio.

Per quanto riguarda il Galaxy S23 Ultra, comunque, le fotocamere secondarie, ovvero l'ultra-grandangolo e i teleobiettivi, saranno forniti a Samsung dalla cinese Sunny Optical e saranno un ultra-grandangolo da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom 10x. Si tratta esattamente delle stesse specifiche delle fotocamere secondarie dell'S22 Ultra, anche se quest'anno la fotocamera principale dell'S23 Ultra dovrebbe arrivare a 200 MP ed essere prodotta direttamente da Samsung (il che spiega perché non è stata riportata dal leaker citato da The Elec).

Altamente probabile è poi la presenza di un quarto sensore da 10 MP, esattamente come quello già montato dal Galaxy S22 Ultra, che però non dovrebbe essere fornito da Sunny Optical, ma da un'altra azienda. La compagnia cinese, invece, produrrà la selfie-camera del top di gamma del colosso di Suwon, che però potrebbe lasciare scontenti diversi fan.

A quanto pare, infatti, per il Galaxy S23 Ultra Samsung opterà per una selfie-camera da 10 o 12 MP, contro quella da 40 MP montata sia sul Galaxy S22 Ultra che sul Galaxy S21 Ultra. Insomma, un deciso passo indietro, che però potrebbe essere bilanciato da quella che potrebbe essere una delle migliori fotocamere posteriori sul mercato.