Samsung Galaxy S23 Ultra, anche i video saranno strepitosi: girerà in 8K a 30 fps

I Samsung Galaxy S23 arriveranno a inizio 2023, forse nei primi giorni di febbraio: con il lancio dei tre top di gamma coreani in rapido avvicinamento, arrivano sempre più informazioni sulle specifiche tecniche dei device. Oggi, per esempio, un leaker ha svelato che Samsung Galaxy S23 Ultra girerà dei video incredibili.

L'indiscrezione è stata riportata dall'affidabile leaker Ice Universe, secondo cui lo smartphone sarà in grado di registrare video in 8K a 30 fps. Il Galaxy S22 Ultra, il top di gamma di Samsung dello scorso anno, raggiungeva invece i 24 fps nella registrazione di video in 8K. Si tratta dunque di un miglioramento del 25% in termini di frame al secondo durante le registrazioni dei video.

Il cambiamento, che potrebbe risultare poco rilevante per chi fa un uso "standard" dello smartphone, dovrebbe ridurre il motion blur delle riprese e, soprattutto, rendere i video in 8K più stabili, permettendo anche a cineasti amatoriali di utilizzare il telefono per girare i propri film. In ogni caso, il miglioramento delle capacità di ripresa dello smartphone dovrebbe essere legato al suo nuovo SoC, che dovrebbe essere una versione overclockata dello Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm.

Sempre Ice Universe, inoltre, spiega che il chip del top di gamma di Samsung permetterà al telefono di registrare video in 4K a 120 fps, utilizzando un formato ancora una volta non utilizzato dal Galaxy S22 Ultra. L'aumento degli fps nella registrazione video dello smartphone, dunque, dovrebbe essere garantito in larga parte dal miglioramento delle performance dello Snapdragon 8 Gen2 rispetto allo Snapdragon 8 Gen1.