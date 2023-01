Samsung Galaxy S23 sempre più vicino: lo smartphone si mostra nelle immagini ufficiali

Nella giornata di ieri è stata confermata la data del Samsung Unpacked di Febbraio 2023, nel corso del quale il colosso coreano presenterà la nuova gamma di smartphone Galaxy S23. Oggi, tramite WinFuture sono trapelate quelle che dovrebbero essere le foto ufficiali della variante base.

Le immagini mostrano il Galaxy S23 da praticamente tutte le angolazioni: sulla scocca posteriore troviamo i tre sensori fotografici integrati verticalmente, che sporgeranno dal corpo. Nelle fotografie di profilo però si vede come gli ingegneri abbiano lavorato per rendere tale sporgenza meno evidente possibile, nonostante le limitazioni lato hardware che hanno reso impossibile integrare le tre lenti direttamente nel corpo.



Conferme anche per le colorazioni: il Galaxy S23 base dovrebbe essere disponibile in Botanic Green, Cotton Flower, Misty Lilac e Phantom Black. A questi si dovrebbero aggiungere alcuni colori esclusivi (light green, light blue, e light red) che saranno disponibili esclusivamente per coloro che effettueranno l’ordine sul sito web di Samsung.



Non sono ancora trapelate invece le immagini ufficiali per il Galaxy S23 Ultra: gli ultimi promo suggeriscono un sensore da 200 megapixel per il Galaxy S23 Ultra, di cui si era parlato già nelle scorse settimane. I preordini di Galaxy S23 dovrebbero iniziare il 2 Febbraio 2023, con lancio pubblico previsto per il 9 Febbraio 2023.