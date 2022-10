Samsung Galaxy S23 sempre più vicino: trapela anche la cover, c'è una sorpresa

Si avvicina sempre di più la presentazione ufficiale della serie Galaxy S23 di Samsung, e dal web continuano ad emergere indiscrezioni e novità su ciò che andrà ad inserire il produttore nella scheda tecnica dei dispositivi. Quest’oggi il leaker IceUniverse ha diffuso quella che sembra essere un’immagine della cover del dispositivo.

Come si può vedere dall’immagine presente in calce, il design dovrebbe essere abbastanza simile al Galaxy S22 attualmente presente sul mercato, e secondo le voci di corridoio il dispositivo misurerà circa 146,3 × 70,8 × 7,6 mm. Tuttavia non mancano le novità e sorprese: come rispetto alla precedente generazione, infatti, le fotocamere posteriori non saranno inserite all’interno di una cornice che le separerà dal resto della scocca, come avviene su iPhone 14 e 14 Pro. Samsung potrebbe infatti integrarle direttamente nel retro, in maniera simile a quanto avviene con il Galaxy S22 Ultra.

Il Galaxy S23 dovrebbe utilizzare un display da 6,1 pollici con foro centrale, e la fotocamera frontale dovrebbe essere da 12 megapixel. Continua ad esserci l’incognita del processore del Galaxy S23: per molti Samsung dirà addio agli Exynos, per altri invece li manterrà in alcuni mercati.

Il Galaxy S23 Ultra invece dovrebbe avere una fotocamera da 200MP, e su questo tutti gli insider sembrano essere d’accordo.