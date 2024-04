Samsung Galaxy S24+ 12GB+256GB: ORA risparmi 150 euro con questo codice!

Samsung Galaxy S24+ Smartphone AI è uno smartphone da non perdere per tutto quello che offre! A maggior ragione se puoi risparmiare 150 euro grazie al codice sconto GALAXY150, che potrai aggiungere al prezzo di listino pigiando sul bottone Applica. Prestazioni eccellenti con la combo RAM 12GB + 256GB memoria, oltre al processore Exynos 2400!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA La fotocamera è da 50 MP, basata sull'intelligenza artificiale per modificare le foto come vuoi: si pensi alla funzione Edit Suggestion. Ingrandisci con zoom 2x o 3x e scatta foto ottimizzate con dettagli vividi grazie all’AI che mantiene alta qualità delle immagini

Grazie all'intelligenza artificiale integrata le lingue non saranno più un problema con la funzione Traduzione Live. Potrai anche convertire le note vocali in testo e riassumile grazie a Assistente Trascrizione. In questo modo dirai addio a lunghi messaggi vocali di tanti minuti.

Ampio schermo QHD+ con la risoluzione più alta mai vista su un dispositivo Galaxy. Inoltre, il nuovo Armor Aluminum migliorato che lo protegge dai danni e il grado di protezione IP68 contro acqua e polvere. Colori e contrasto ottimali grazie a Vision Booster Segnala un problema con questo prodotto. Cornici quasi impercettibili e luminosità straordinaria di giorno e Eye care di notte.

La batteria da 4.900 mAh di Galaxy S24+ ti permette di giocare, guardare video e dedicarti a tutto ciò che vuoi senza preoccupazioni.

Chiude il quadro il meraviglioso colore Onyx Black.

Ricordiamo l'offerta: sconto di 150 euro sul prezzo di partenza pigiando sul bottone Applica (codice GALAZY150). Pagherai quindi solo 1.139,00 euro!

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!