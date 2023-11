Samsung Galaxy S24, niente 16GB di RAM: ecco le configurazioni

Nelle scorse ore sul web si era sparsa l’idea secondo cui Samsung, con la serie Galaxy S24 in arrivo il prossimo mese di Gennaio 2024, potrebbe proporre una variante dei suoi smartphone con 16GB di RAM. Ebbene, oggi arrivano smentite da questo fronte.

Il popolare leaker Ice Universe, attraverso il proprio account ufficiale X, ha svelato quelle che dovrebbero essere le possibili varianti dei tre modelli.

Per quanto riguarda il Galaxy S24 base, gli utenti dovrebbero trovare solo una versione con 8GB di RAM. Discorso diverso per il Galaxy S24+ ed S24 Plus, per cui gli utenti potranno scegliere tra 8 e 12GB di RAM. Nessuna conferma sul possibile arrivo di un modello con 16GB di RAM.

Secondo le ultime indiscrezioni, con il Galaxy S24 Samsung dovrebbe puntare in maniera importante sull’IA. Altri leak emersi nelle scorse ore riferiscono che il modello base di tutti i tre smartphone potrebbe includere 256 gigabyte di storage. Il focus principale però dovrebbe essere comunque l’intelligenza artificiale: proprio di recente Samsung ha presentato il modello Gauss, che dovrebbe trovare spazio su S24 con la funzionalità AI Live Transalte Call che potrebbe proporre la traduzione in tempo reale delle chiamate. Resta da capire però se questa sarà disponibile e compatibile con la nostra lingue oppure no.