Samsung Galaxy S24 si aggiorna anche in Italia: tutte le novità dell'atteso aggiornamento

L’atteso aggiornamento per la serie Galaxy S24 di Samsung, preannunciato anche dallo stesso produttore nelle settimane addietro, è finalmente disponibile anche in Italia. Samsung infatti ha comunicato che l’update è in fase di rollout in queste ore, con tutte le novità preannunciate.

La più importante è senza dubbio rappresentata dall’aggiunta dell’opzione “Modalità Vivida” nelle impostazioni del display, che permette di calibrare la vividezza dei colori in tre livelli a seconda dei propri gusti.

Come noto, Samsung migliora anche la fotocamera di Galaxy S24 ed infatti nel changelog ufficiale fa riferimento ad alcune ottimizzazioni della stabilità della fotocamera, senza però scendere troppo nei dettagli sugli aspetti che sono stati migliorati del comparto fotografico.

Samsung nel changelog fa anche riferimento ad un “miglioramento delle prestazioni dell’intelligenza artificiale”, che rappresenta il fulcro intorno a cui girano tutte le novità incluse nella scheda tecnica dei nuovi smartphone, con la suite di prodotti Galaxy AI che ha portato con se una serie di strumenti molto interessanti.

Ovviamente, fa parte del pacchetto anche l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2024. L'aggiornamento a giudicare dagli screenshot emersi in rete e provenienti dalla Germania, peserebbe poco più di 740 megabyte.

Come sempre, consigliamo di aggiornare i vostri dispositivi appena arriva la notifica di disponibilità dell’update.