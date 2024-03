Samsung Galaxy S24 si aggiorna: tanti miglioramenti in arrivo per la fotocamera

Mentre ancora dobbiamo capire se l'Intelligenza Artificiale di Samsung Galaxy S24 diventerà a pagamento nel 2025 o se resterà gratuita, arriva finalmente l'aggiornamento di sicurezza di aprile 2024 per gli smartphone di nuova generazione del colosso di Suwon. Ma di cosa si tratta, esattamente?

Come riportato da un post sulla pagina della community coreana di Samsung tradotto da colleghi di GSMArena, l'aggiornamento di aprile 2024 dei Samsung Galaxy S24 è disponibile da oggi per Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra. L'aggiornamento sembra essere stato lanciato in Corea del Sud, in India e sui principali mercati europei nelle scorse ore, ma per riceverlo potrebbe volerci ancora un po': vi ricordiamo infatti che, solitamente, il rollout degli aggiornamenti è graduale e può richiedere qualche giorno.

In ogni caso, l'ultimo update rilasciato da Samsung pesa tra i 600 e i 900 MB, a seconda della regione di riferimento, e può essere "forzato" nella sezione "aggiornamento software" delle impostazioni dello smartphone. Nell'aggiornamento troviamo le patch di sicurezza di aprile 2024 per Android, che verranno rilasciate a partire dal 1° aprile per gli altri smartphone con sistema operativo Android 14.

In aggiunta, la nuova versione del software porta con sé tanti miglioramenti alla fotocamera e all'app Expert RAW di Samsung. Per quanto riguarda l'app Fotocamera dello smartphone, Samsung ha rivisto i suoi algoritmi per migliorare ulteriormente la qualità delle immagini in caso di scarsa illuminazione, aggiustando anche il bilanciamento del bianco e l'esposizione.

Nell'app Expert RAW, invece, i cambiamenti si focalizzano perlopiù attorno ad una maggiore leggibilità del testo nelle immagini scattate con la fotocamera zoom, nonché su una accuratezza dei colori migliorata in fase di scatto. Come era stato promesso lo scorso mese, inoltre, Samsung ha anche aggiunto il supporto per la risoluzione 480p nella funzionalità Instant Slow-Mo.

