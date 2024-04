SAMSUNG Galaxy S24 AI, con questo codice sconto risparmi 150 euro!

SAMSUNG Galaxy S24 Smartphone AI si basa sulle potenzialità dell'Intelligenza artificiale. Per esempio, puoi modificare facilmente e da professionista le tue foto con Edit Suggestion, ricevere una traduzione in tempo reale durante le chiamate con Traduzione Live, convertire le note vocali in testo e riassumile grazie a Assistente Trascrizione!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Ma non solo Intelligenza artificiale. Questo modello rientra appieno nel novero dei telefoni più interessanti di Samsung di sempre. Si pensi al nuovo e più ampio schermo FHD+ che garantisce un'esperienza di visione totalmente immersiva.

Cosa dire poi dell'Armor Aluminum migliorato che lo protegge dai danni o al grado di protezione IP68 contro acqua e polvere. Potrai usarlo anche in ambienti ostili, che mettono a dura prova la conservazione di un device mobile.

Fantastica la fotocamera, ormai tra gli aspetti che guardiamo di più di un telefono: fotocamera principale da 50MP, ti consente di ingrandire con zoom 2x o 3x e scatta foto ottimizzate con dettagli vividi grazie all’AI che mantiene alta qualità delle immagini.

Neppure la batteria ti deluderà: basata su 4.000 mAh ha un sistema intelligente che gli conferisce una straordinaria durata, oltre alla possibilità di caricarlo velocemente.

Ricordiamo dunque l'offerta: con il codice promozionale GALAXY150 risparmi 150 euro sul prezzo di listino, oggi 989 euro. Ti basterà pigiare sul bottone Applica.

