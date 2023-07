Samsung Galaxy S24, arriva il modello 'Titanium'? Nuovo, incredibile rumor

Non c'è solo la fotocamera tra i rumor del nuovo S24: i prossimi flagship della serie Galaxy S, infatti, faranno in qualche modo da spartiacque con il passato, puntellando laddove necessario e migliorando sensibilmente alcuni aspetti dell'esperienza utente, a partire dai materiali.

Secondo una nuova voce di corridoio, infatti, il modello Ultra della nuova famiglia Samsung Galaxy S24 si appresta ad abbracciare il titanio abbandonando la classica scocca metallica del resto della serie e guardando con forza a quanto dovrebbe proporre anche Apple con i suoi modelli Pro di iPhone 15.

A lanciare questo interessante rumor è stato il solito Ice Universe e l'ha fatto utilizzando una tavola periodica e limitandosi a scrivere il numero 22. Si tratta del numero atomico del Titanio, segno inequivocabile di questa novità.

A mettere nero su bianco il modello in questione, invece, è stato un suo appassionato, a cui il tipster ha risposto semplicemente con un sorriso.

Qualora confermato, dunque, si tratterebbe di una novità di non poco conto per uno dei dispositivi premium più apprezzati dagli appassionati. Tuttavia, resterebbe il nodo prezzo, dal momento che il titanio avrebbe un costo decisamente maggiore rispetto al classico alluminio. Insomma, c'è ancora molto da scoprire e tanto tempo per farlo.

A ogni modo, non è solo l'azienda sudcoreana a guardare a Cupertino, ma vale anche il contrario: sembra, infatti, che Apple sia intenzionata a equipaggiare iPhone 15 con una batteria next-gen proprio come Samsung con i suoi S24, che dovrebbero rappresentare un'avanguardia da questo punto di vista.