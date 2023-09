Samsung Galaxy S24 in arrivo: certificato in Cina, svelate le specifiche della ricarica

Il lancio della serie Samsung Galaxy S24 potrebbe essere anticipato dal mese di febbraio a quello di gennaio 2024: ciò contribuirebbe a spiegare l'enorme numero di leak che ha circondato i nuovi top di gamma coreani degli ultimi mesi. Intanto, però, i Galaxy S24 sono stati certificati in Cina, a testimonianza del loro imminente lancio.

Come spiega GizmoChina, i Samsung Galaxy S24 sono stati certificati dalla 3C, il principale ente regolatore delle telecomunicazioni in Cina. In particolare, i modelli certificati sono tre, ovvero:

SM-S9210, che dovrebbe corrispondere a Samsung Galaxy S24 .

. SM-S9260, che dovrebbe corrispondere a Samsung Galaxy S24 Plus.

SM-S9280, che dovrebbe corrispondere a Samsung Galaxy S24 Ultra.

Secondo il listing presso la 3C, il primo dei tre modelli supporterà la ricarica rapida cablata fino a 25 W, mentre gli altri due device arriveranno fino a 45 W di fast charging via cavo. Sfortunatamente, però, la piattaforma cinese non ci fornisce alcuna ulteriore informazione sui tre top di gamma coreani del prossimo anno.

I leak delle ultime settimane, però, ci hanno fornito una scheda tecnica completa dei Galaxy S24, e del modello Ultra in particolare. Stando a questi ultimi, il Galaxy S24 Ultra avrà uno Snapdragon 8 Gen3 come proprio chipset, mentre i Galaxy S24 "base" e Plus saranno dotati del SoC Qualcomm solo in alcuni mercati. In altri, invece, essi riceveranno un Exynos 2400 della stessa Samsung. Inoltre, il modello Ultra arriverà fino ad 1 TB memoria, mentre le altre varianti si fermeranno a 512 GB di storage.

Lato fotocamere, infine, il top di gamma avrà un sistema dotato di ben quattro fotocamere, tra cui il nuovo sensore primario Samsung ISOCELL HP2SX da 200 MP, un ultra-grandangolo da 12 MP, una lente periscopica da 10 MP e un teleobiettivo da ben 50 MP.