Samsung Galaxy S24 in arrivo: circolano i primi poster, confermano le funzioni IA

Dopo aver scoperto che Samsung Galaxy S24 Ultra girerà video in 4K a 120 fps, i segreti sul prossimo top di gamma coreano sono davvero pochissimi: nulla di troppo strano, se consideriamo che i Galaxy S24 dovrebbero arrivare a metà gennaio in tutto il mondo. In Brasile, addirittura, sono già comparsi i primi poster pubblicitari dei nuovi smartphone.

Ebbene sì, avete letto bene: GizmoChina riporta che alcuni rivenditori brasiliani hanno già esposto i poster di Samsung Galaxy S24, di cui potete trovare un'immagine a corredo di questa notizia. Il poster in foto mostra chiaramente un Samsung Galaxy S24 Ultra, mentre sul lato possiamo vedere un altro piccolo manifesto che sembra avere per protagonisti i diversi colori di lancio di Samsung Galaxy S24, confermando in pieno i leak delle scorse settimane.

Tornando al poster principale, comunque, quest'ultimo recita "Samsung Galaxy S24 Ultra - Con il potere di Galaxy AI", confermando ciò che di fatto già sapevamo da tempo: i Samsung Galaxy S24 hanno delle funzioni IA, che quest'anno saranno i "cavalli di battaglia" della campagna marketing dei tre device. Stando ad un clamoroso leak proveniente da Walmart, le principali funzioni IA dei flagship di Suwon riguarderanno l'editing fotografico e video, il miglioramento degli scatti in modalità zoom in bassa luminosità e la traduzione automatica delle chiamate da una lingua all'altra.

Per il resto, sfortunatamente, il poster non ci dice molto su Samsung Galaxy S24 Ultra. Oltre a confermare che quest'ultimo avrà una colorazione grigia fin dal lancio e che ci sarà una S Pen coordinata, l'immagine ci ripete ciò che già sapevamo da tempo: il Galaxy S24 avrà quattro fotocamere posteriori, tra cui una lente Samsung ISOCELL HP2SX da 200 MP, un ultra-grandangolo Sony IMX564 da 12 MP, una lente zoom 3x Sony IMX754+ da 10 MP e una lente zoom 5x da 48 MP.

Al più, possiamo ipotizzare che la colorazione grigia dello smartphone sia dovuta al fatto che il Galaxy S24 Ultra avrà un corpo in titanio, in modo del tutto identico ad iPhone 15 Pro e Pro Max. La feature, sfortunatamente, non dovrebbe arrivare né su Samsung Galaxy S24 né su Samsung Galaxy S24 Plus.