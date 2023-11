Samsung Galaxy S24 avrà un chip su misura: leakato lo Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy

Lo scorso anno, i Samsung Galaxy S23 montavano un SoC speciale, una variante dello Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm co-sviluppata insieme a Samsung e più potente della controparte standard. Sembra proprio che, anche con la serie Galaxy S24, la compagnia di Suwon e quella di San Diego abbiano collaborato allo sviluppo dello Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy.

La notizia arriva dal noto tipster Ice Universe, che con un criptico post su X ha confermato che lo Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy esiste e che verrà lanciato su Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra, nonché su Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 più avanti nel corso del prossimo anno. Vi ricordiamo comunque che i Samsung Galaxy S24 usciranno a gennaio in tutto il mondo.

Occorre però fare una distinzione: il Galaxy S24 e il Galaxy S24+, infatti, saranno dotati di un SoC Exynos 2400 di Samsung in alcuni mercati (quello europeo e quello sudcoreano, secondo i leak). Invece, il Samsung Galaxy S24 Ultra sarà "Snapdragon-only" e verrà lanciato unicamente con il SoC Qualcomm di nuova generazione. Per ricapitolare:

Samsung Galaxy S24 sarà lanciato sia con Snapdragon 8 Gen3 For Galaxy che con Exynos 2400

Samsung Galaxy S24+ sarà lanciato sia con Snapdragon 8 Gen3 For Galaxy che con Exynos 2400

Samsung Galaxy S24 Ultra sarà lanciato solo con Snapdragon 8 Gen3 For Galaxy

Ma quali saranno le differenze tra lo Snapdragon 8 Gen3 lanciato da Qualcomm a fine ottobre e la versione del SoC personalizzata da Samsung? Secondo Ice Universe, l'unico cambiamento di peso sarà la frequenza di clock della GPU integrata nel SoC, che dovrebbe arrivare a 1.000 MHz, contro i 719 MHz della Adreno 740 presente su Galaxy S23. L'incremento in termini di frequenza di clock sarà del 28%.

Per il momento, non sappiamo cosa cambierà tra la variante base del SoC e quella "For Galaxy". Secondo Ice Universe, i Galaxy S24 avranno una GPU Adreno 750, che dovrebbe essere la medesima grafica integrata nella versione "base" dello Snapdragon 8 Gen3. Purtroppo, però, non ci sono ancora delle conferme ufficiali in tal senso: Qualcomm, infatti, non ha svelato né le specifiche né il clock della GPU del suo SoC di nuova generazione.