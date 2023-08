Samsung Galaxy S24 avrà la connettività satellitare? La conferma di un Ministro coreano

I Samsung Galaxy S24 saranno una piccola rivoluzione: i nuovi smartphone coreani, infatti, porteranno con sé una RAM aumentata, un nuovo display e, forse, persino un corpo in titanio. Tuttavia, i prossimi top di gamma Samsung potrebbero avere un'altra utile funzione presa in prestito dagli iPhone di Apple.

Stiamo ovviamente parlando della connettività satellitare two-way, che, secondo alcuni rumor, doveva già essere implementata sui Samsung Galaxy S23: d'altro canto, in linea puramente teorica il SoC Snapdragon 8 Gen2 dovrebbe supportare la funzione. Dopo un anno, pare finalmente che la feature sia in arrivo sui Galaxy S24, che saranno compatibili con la connettività satellitare sia nelle versioni Qualcomm che in quelle Exynos.

La notizia arriva da GizmoChina, che afferma di averla prelevata dall'outlet coreano Yonhap News, che a sua volta l'ha ricevuta direttamente dal Ministro della Scienza e delle Comunicazioni della Corea del Sud, Jong-Ho Lee. Il Ministro, infatti, ha spiegato durante un'intervista che "entro il 2024, delle compagnie nazionali lanceranno un servizio che permetterà di trasmettere dati tra smartphone 5G e satelliti".

Non c'è dunque la certezza che Lee si riferisse a Samsung, anche se le parole del Ministro sembrano essere un chiaro riferimento al colosso di Suwon, che al momento rappresenta di gran lunga la più grande azienda coreana nel mercato telefonico, nonché l'unica in grado di lanciare una tecnologia simile sull'intero mercato coreano (e forse su quello mondiale) nel giro di un anno o poco più.

A inizio 2023, Samsung aveva spiegato di non aver implementato il satellitare su Galaxy S23 perché considerava "poco mature" le tecnologie alla sua base. Sembra dunque che l'azienda abbia deciso di attendere dodici mesi per rifinire lo sviluppo del suo ecosistema satellitare, che ora dovrebbe arrivare insieme ai Galaxy S24, all'inizio del prossimo anno.