Samsung Galaxy S24, cambia tutto? Display next-gen e RAM aumentata, secondo un leak

L'intera linea di smartphone Samsung Galaxy S24 è comparsa online sul database IMEI, confermando che essa sarà composta da tre device, come ormai da tradizione per il colosso coreano. Oggi, però, un'indiscrezione sulla scheda tecnica di Samsung Galaxy S24 potrebbe fare la felicità di molti fan, specie tra chi desidera acquistare il device "base".

Tradizionalmente, Samsung ha sempre lanciato il modello Ultra di Samsung Galaxy con una RAM più ampia di quella del modello base e della versione Plus. Per esempio, Samsung Galaxy S23 Ultra aveva 12 GB di RAM, mentre Samsung Galaxy S23 e S23+ ne avevano "solo" 8 GB. A questo giro, però, le cose potrebbero andare molto diversamente.

Stando a quanto riporta GizmoChina, infatti, Samsung Galaxy S24 avrà 12 GB di RAM in una sua variante. Lo stesso dovrebbe ovviamente valere anche per Samsung Galaxy S24+. Tuttavia, il primo benchmark leakato di Samsung Galaxy S24+ svelava che lo smartphone avrebbe avuto un SoC Snapdragon 8 Gen3 e 8 GB di RAM, anziché 12. Ammesso dunque che GizmoChina non abbia preso un granchio, è possibile che i Galaxy S24 e S24+ arriveranno in due configurazioni di RAM, una da 8 GB e l'altra da 12 GB.

Per di più, pare che Samsung aumenterà lo storage di base dei suoi Galaxy S24: i tre smartphone, infatti, non saranno lanciati nella versione con 128 GB di memoria, ma partiranno da 256 GB, per poi salire fino a 512 GB e 1 TB, anche se quest'ultima configurazione potrebbe essere limitata al Galaxy S24 Ultra. Negli scorsi giorni, era emerso che anche Apple avrebbe aumentato la memoria di partenza di iPhone 15 da 128 a 256 GB.

Viene da sé che, insieme ad uno storage più ampio (e proprio in virtù di quest'ultimo), i nuovi smartphone Samsung potrebbero beneficiare moltissimo da una RAM da 12 GB, che migliorerebbe nettamente le prestazioni dei device. Tuttavia, ciò significherebbe anche che il colosso coreano dovrebbe preparare moltissime versioni diverse dei suoi prossimi telefoni: oltre ai due tagli di RAM, infatti, l'azienda dovrà anche distinguere tra Galaxy S24 Qualcomm e Exynos, che saranno destinati a mercati diversi tra loro.

Infine, il leak di GizmoChina svela che Samsung userà dei pannelli OLED M13 di nuovissima generazione per i suoi smartphone top di gamma. Al momento, sia i Galaxy S24 che i Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 montano dei display OLED M12, che verranno usati anche sull'intera lineup di iPhone 15. Sembra dunque che i Galaxy S24 saranno i primi dispositivi al mondo con gli schermi di nuova generazione del colosso di Suwon.