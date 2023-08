Samsung Galaxy S24, il chip Exynos 2400 avrà 10 Core: meglio di Snapdragon 8 Gen3?

Dopo aver scoperto che Samsung Galaxy S24 sarà identico agli iPhone, almeno in termini di design, arriva oggi un leak sulla lineup di top di gamma sudcoreani del prossimo anno. A svelarsi, a questo giro, sono le specifiche complete del chip Exynos 2400 di Samsung e le batterie dei tre smartphone della lineup.

Un report di AnTuTu, per cominciare, ha svelato quella che dovrebbe essere la configurazione hardware del chip Exynos 2400. Il popolare portale di benchmark, infatti, conferma che l'Exynos 2400 sarà una CPU a 10 Core, con configurazione del tipo 1+2+3+4, contro la rumoreggiata architettura 1+5+2 dello Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm, che rimarrà invece un SoC octa-core.

Nello specifico, l'Exynos 2400 avrà un Core Cortex-X4 a 3,10 GHz, due Core Cortex-A720 a 2,90 GHz, tre Core Cortex-A720 a 2,60 GHz e quattro Core Cortex-A520 a 1,80 GHz. Tutti questi Core si baseranno sull'architettura ARMv9. Per quanto riguarda la GPU, invece, possiamo aspettarci una Xclipse 940 con architettura RDNA2 di AMD: quest'ultima dovrebbe avere il doppio delle Compute Units della GPU Xclipse 920 montata sull'Exynos 2200 di scorsa generazione.

Infine, il chip dovrebbe supportare le RAM LPDDR5X e le memorie UFS 4.0 per lo storage, confermando di fatto che entrambe troveranno spazio al di sotto della scocca dei Galaxy S24. Il nuovo ISP del SoC, invece, supporterà fotocamere fino a 320 MP e la registrazione video in 8K fino a 60 fps: un grande passo avanti, specie ora che Samsung è al lavoro su una fotocamera da 440 MP. Il chip avrà poi un modem Exynos 5300 integrato, essenzialmente equivalente al Qualcomm Snapdragon X75 in termini di performance.

Le batterie dei Galaxy S24, invece, sono state svelate da WCCFTech, che ha anche riportato un paio di fotografie di queste ultime. Stando a quanto spiega il sito web coreano, le tre batterie hanno numero di modello EB-BS922ABY, EB-BS926ABY e EB-BS928ABY. Le prime due batterie, quelle di Galaxy S24 e di Galaxy S24 Plus, saranno da 4.800 mAh; la terza, quella di Galaxy S24 Ultra, sarà da 5.00 mAh tondi tondi.