Samsung Galaxy S24, il chip Exynos 2400 fa faville: testa a testa con l'M2 di Apple

I rumor sul SoC Exynos 2400 di Samsung Galaxy S24 vanno avanti ormai da settimane, e sembrano prefigurare un chip nettamente più potente del predecessore, l'Exynos 2200, e del suo principale rivale, lo Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm. Oggi, un presunto benchmark dell'Exynos 2400 su GeekBench sembra confermare le ultime indiscrezioni.

Il leaker OreXDA, infatti, ha spiegato su Twitter che un test eseguito su una versione di prova di Samsung Galaxy S24 con Exynos 2400 ha fornito un punteggio in Multi-Core di 26.829 punti, con una frequenza di clock del chip pari a 1.756 MHz. Il test sembra essere stato eseguito in OpenCL su GeekBench 5.

Per fare un confronto, riporta WCCFTech, il chip più prossimo all'Exynos 2400 non è né lo Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm né l'A16 Bionic di Apple Silicon, ma il chip M2 "base" di Apple Silicon, che però non è destinato agli smartphone, ma a Macbook e iPad Pro. Sembra dunque che il chip next-gen di Samsung sarà molto più performante di quelli della concorrenza: un'ottima notizia, specie dopo la presunta cancellazione dell'Exynos 2300, che non ha trovato spazio su Samsung Galaxy S23.

Il test eseguito su GeekBench 5, comunque, è limitato alla CPU dell'Exynos 2400, che potrebbe essere una delle prime a 10 Core sulla piazza: già sappiamo infatti che lo Snapdragon 8 Gen3 sarà un octa-core, e che lo stesso dovrebbe valere per la proposta next-gen di MediaTek, benché con un layout aggiornato rispetto alle architetture Snapdragon e Dimensity di attuale generazione.

Negli scorsi giorni, inoltre, abbiamo scoperto che la GPU XClipse 940 di Samsung avrà il quadruplo delle Compute Units dell'Exynos 2200, passando da un totale di 3 CU totale ad uno di ben 12 CU, divise su 6 WCG. Lato GPU, però, sembra che la proposta del colosso coreano sarà grossomodo in linea con lo Snapdragon 8 Gen3: la grande differenza, insomma, starà tutta nel processore.